Плайя-де-Аро, Испания, 3 августа, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Пятеро граждан ФРГ оказались под арестом в Испании, после того как они организовали флешмоб, вызвавший панику у десятков людей, сообщает Associated Press.

Keith Allison Арест

Как указано в заявлении правоохранительных органов страны, распространенном 3 августа, инцидент произошел в курортном городе Плайя-де-Аро.

Группа людей начала бегать и кричать, делая вид, что преследует знаменитость. Находившиеся в близлежащих ресторанах посетители и прохожие подумали, что произошло нападение со стрельбой, из-за чего началась паника.

Позднее полиция распространила через социальные сети сообщение, в котором объяснялось произошедшее.