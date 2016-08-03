Мурманск, 3 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Фермерам Мурманска сложно заниматься сбытом продукции в регионе. Об этом в преддверии круглого стола по вопросам развития фермерского климата заявил руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Честная и эффективная экономика», председатель Совета регионального отделения «Опора России» Радик Сафин.

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«Раньше была система Роспотребкооперации, — пояснил Сафин. — Была одна организация, куда фермер мог приехать, сдать свою продукцию, сделать анализы и после этого продукцию развозить по магазинам, по рынкам, продавать. Сейчас у нас всего четыре рынка по Мурманской области, куда можно сдавать продукцию. На этих рынках нет той инфраструктуры, которая должна быть. Только сегодня говорили: бабушка зарезала козу, коза становится золотым телёнком. Сначала женщина должна поехать сдать анализы, потом заявление написать, и всё это за свои деньги. Она говорит, что пока эту козу оформит, потом её уже не продать за эти деньги».Возможно, по словам Сафина, эта проблема найдёт своё решение.

«Мы договорились с администрацией Первомайского рынка, у них есть инфраструктура, есть холодильник, ветеринары, помещения, — отметил Сафин. — У них даже есть свой транспорт, то есть они могут объезжать всех, собирать продукцию и доставлять её на рынок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сложностям в освоении сельхозугодий в Мурманской области уже много лет, фермеры регулярно сталкиваются с административными барьерами. В целом сельское хозяйство в Мурманской области переживает не лучшие времена. Ранее, чтобы справиться с ситуацией, чиновники приняли решение увеличить ставки субсидирования продукции предприятий, сохранивших производство и внедрить новые виды господдержки. Более чем в 2,5 раза был увеличен объём поддержки крестьянских и фермерских хозяйств.

https://regnum.ru/news/economy/2138354.html