Киев, 3 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум.



novosti.dn.ua Забастовка шахтеров на Донетчине

Сегодня, 3 августа, в городах Селидово, Новогродовка и Мирноград (Донетчина, под контролем Украины) горняки госпредприятий «Красноармейскуголь» (шахта им. Стаханова) и «Селидовуголь» (шахта 1/3 «Новогродовская» и «Украина») проводят забастовки. Об этом информирует сайт Новости Донбасса.

По словам председателя первичной организации Независимого профсоюза горняков Украины Сергея Павлова, горняки требуют погасить задолженность по зарплатам. Он уточнил, что государство задолжало рабочим 36% заработной платы за май и 94% — за июнь месяц. «Шахтеры требуют выплаты зарплат, а также выделение средств на средства индивидуальной защиты. Кроме того, сегодня состоится конференция трудового коллектива ГП «Селидовуголь», где, в частности будет рассматриваться вопрос забастовки», — сказал Павлов.

В то же время в Мирнограде горняки (до 70 человек) провели пикет у здания управления государственного объединения «Красноармейскуголь». Шахтеры сообщают, что не получают зарплату уже третий месяц подряд.

В свою очередь 3 августа пресс-служба Профсоюза работников угольной промышленности в Украине информирует о том, что в июле 2016 года государственные шахты Донбасса (находящиеся под контролем Украины) не выполнили планы добычи угля, передает ИА REGNUM.

Так, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в июле на Донетчине предприятия угольной промышленности всех форм собственности добыли 1 млн 363 тыс. тонн угля. В частности, государственными шахтами было добыто 296 тыс. тонн угля, что ниже планового показателя на 20,4 тыс. тонн. Добыча угольных предприятий Луганщины всех форм собственности в июле составила 403,7 тыс. тонн топлива. При этом на долю госшахт пришлось 40,6 тыс. тонн угля, что ниже плана добычи на 64,3 тыс. тонн.

Напомним, в июле горняки ГП «Селидовуголь» из-за критической ситуации на предприятии уже устраивали забастовки, а председатель Независимого профсоюза горняков городов Селидово и Новогродовки Виктор Трифонов объявлял голодовку.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля ДНР возобновила поставки угля в Украину по ж/д перегону «Никитовка-Майорск» (под Горловкой). В частности, на украинские ТЭС было отправлено 43 вагона с углем. Ранее, украинская государственная генерирующая компания «Центрэнерго» завезла 80 тысяч тонн угля из Южной Африки. Стоимость угля составила $56 за тонну.