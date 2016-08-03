Томск, 3 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. 78-летний житель Томской области Аркадий Эрский намерен стать студентом Томского государственного университета. 3 августа он подал документы на заочную форму обучения факультета журналистики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе университета.

Саломон Конинк. Старик-ученый. XVII век

По словам необычного абитуриента, еще подростком он работал внештатным корреспондентом в областных газетах «Комсомолец Кузбасса», «Кузбасс» и других. Первая заметка Аркадия Эрского была опубликована 20 ноября 1957 года в № 139 газеты «Кузбасский комсомолец» — он писал о строительстве станции Лужба и проблемах, с которыми столкнулись комсомольцы (отсутствие спецодежды, плохое питание и т.д.). Впоследствии его работы были посвящены социально-политическим темам, также он отвечал на письма читателей.

«Человеку нельзя сидеть на месте, ему всегда нужно чем-то заниматься и развиваться», — объяснил Аркадий Иванович свое желание получить высшее образование.

Помимо увлечения журналистикой он играет на губной гармошке, танцует, а также помогает в строительстве православного храма в Кемеровской области.

Как рассказали в пресс-службе вуза, Аркадий Иванович родился в 1939 году в Республике Марий Эл, получил среднее специальное образование по направлению «Промышленное и гражданское строительство». Абитуриенту предстоит наравне с остальными претендентами сдать экзамены и написать творческую работу.

Всего в 2016 году на заочную форму обучения факультета журналистики Томского госуниверситета выделено 15 бюджетных мест, на данный момент подано 50 заявлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году томским университетам выделено 8374 бюджетных места. Из них 3084 — в магистратуре, что на 4,1% (на 122) больше, чем в прошлом году. Число претендентов на место в магистратуре выросло на 6,9% (на 233 человека), количество заявлений — на 16,2% (на 807).