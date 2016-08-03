Ярославль, 3 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Ярославцев, недовольных обвинительным приговором временно отстраненному мэру города Евгению Урлашову, собирают на народный сход. Объявление об этом появилось спустя несколько часов после оглашения приговора в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

«Мы против абсурдного приговора», — говорится в одном из объявлений о сходе в сети Facebook.

Жители Ярославля, желающие выразить поддержку Евгению Урлашову, намерены собраться в 19:00 у часовни Александра Невского.

Подобный сход в том же месте ярославцы проводили в июле 2013 года сразу после задержания Урлашова, тогда он прошел мирно. Полиция не задерживала его участников, а люди не нарушали общественный порядок.

В УМВД России по Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что в настоящее время руководств ведомства принимает решение по поводу действий правоохранителей во время мероприятия.

Организаторы уверены, что народный сход не нужно согласовывать с местными органами власти.