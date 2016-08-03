Мурманск, 3 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Сложностям в освоении сельхозугодий в Мурманской области уже много лет, фермеры регулярно сталкиваются с административными барьерами. Об этом в преддверии круглого стола по вопросам развития фермерского климата заявил руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Честная и эффективная экономика», председатель Совета регионального отделения «Опора России» Радик Сафин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Зощенко. Волостной суд. 1888

«К нам обратился фермер с рядом некоторых проблем, — сообщил Сафин. — Первая: он не понимает, стоят пустые коровники заброшенные, которые рушатся, ему никто не может дать их в пользование, стоят земли, которые не обрабатываются. Ему надо раз в год скосить траву, ему не разрешают. Он не может попасть на рынок, чтобы продавать свою продукцию. Вот эти проблемы, административные барьеры, с которыми он сталкивается».

По информации ИА REGNUM, власть в курсе этих нюансов. Ранее в ОНФ выразили намерение направить предложение в адрес региональных чиновников для разработки льготного порядка оформления бесхозных территорий.

Как предположили в общественной организации, проблемы фермеров могут быть связаны с отсутствием финансовой возможности для проведения ряда процедур. Ведь для того, чтобы выставить земли на аукцион, чиновникам необходимо признать объекты бесхозными, составить кадастровый план и оформить технический паспорт.

«С нашей точки зрения, стоит разрулить эту ситуацию, чтобы было понимание, чтоб человек пришёл и ему дали один конкретный ответ, чтобы он не ходил из кабинета в кабинет, — отметил Сафин. — По земле мы получили ответ, есть закон о том, что эти земли должны выдавать фермерам. Этого у нас почему-то никто не сделал».

По словам Сафина, вышеупомянутый фермер вот уже 8 лет «бегает по кругу» и пытается добиться для себя комфортных условий работы.