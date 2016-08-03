Лондон, 3 августа, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook впервые проведёт прямую трансляцию товарищеского футбольного матча между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном», сообщает Engadget.

Stacey MacNaught Трансляция матча

В ходе трансляции болельщики смогут впервые увидеть в игре новобранцев «МЮ» Златана Ибрагимовича, Генриха Мхитаряна и Эрика Байи. Прибыль от трансляции будет направлена в четыре благотворительные организации, выбранные нападающим «Манчестера» Уэйном Руни, не забывшим включить в этот список и фонд имени самого себя.

Социальные сети стали активно осваивать прямую трансляцию различных событий, особое внимание уделяя спортивным мероприятиям. Например, руководство Twitter подписало договора на трансляции Уимблдонского турнира по теннису и чемпионата США по американскому футболу среди студентов.