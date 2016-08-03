Краснодар, 3 августа, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае уничтожены более трех сотен деревьев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры 3 августа, от рук неизвестных зеленые насаждения пострадали в селе Сукко города-курорта Анапа.

comfortprestige.ru Лесоруб

320 лиственных деревьев были вырублены вдоль реки Сукко. Как установили правоохранители, сделано это было в отсутствие соответствующих разрешительных документов, что нарушает законодательство об охране зеленых насаждений. Ущерб, нанесенный природе, превысил 41 млн рублей.

Виновников сейчас ищут. Следственные органы уже возбудили уголовно дело по факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

Также по теме: В Краснодаре соберут митинг против вырубки деревьев на Ростовском шоссе

Добавим, осенью на территории Гуамского участкового лесничества Апшеронского района Кубани неизвестные вырубили более сотни деревьев породы бук и пихта кавказская. Апшеронское лесничество оценило ущерб, нанесенный лесному хозяйству, в более чем 5,7 млн рублей.

Однако «промышляют» вырубкой зеленых насаждений не только черные лесорубы, но и представители власти. Так, в апреле текущего года в природоохранную прокуратуру пожаловались жители Темрюка. Как выяснилось в ходе проверки, 186 деревьев были вырублены на территории земель общего пользования при проведении капремонта автомобильной дороги. Рубка зеленых насаждений была согласована местными чиновниками в рамках муниципального контракта. Однако, положенную в таких случаях по закону компенсационное озеленение проведено не было. Соблюдения закона от представителей власти пришлось истребовать по суду.