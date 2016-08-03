Ольштын, Польша, 3 августа, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Отмена льготного пересечения польско-российской границы резко увеличит безработицу на севере Польши. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 3 августа, председатель Координационного Совета организаций российских соотечественников в Польше Артём Бологов, комментируя заморозку Варшавой режима местного приграничного передвижения (МПП).

msz.gov.pl Дорожный знак, указывающий на зону МПП в Польше

«Для того, чтобы понять масштабы произошедшего, сообщу лишь два факта. Первый — Варминьско-Мазурское воеводство, с которым граничит Калининградская область, лидирует в Польше по безработице. Второй факт — на Мазуры проблематично привлечь инвесторов. Мы не трёхградье (Гданьск-Сопот-Гдыня. — ИА REGNUM ), у нас нет выхода к морю, только озёра», — сказал Артём Бологов, проживающий как раз в зоне действия МПП — столице Варминьско-Мазурского воеводства городе Ольштын.

«Поэтому, — продолжил эксперт, — торговое сотрудничество с россиянами из Калининградской области являлось самым перспективным в регионе. Если вы проедете непосредственно по приграничной зоне, то увидите массу магазинчиков, которые были построены вдоль границы с Россией за последние четыре года, пока существовала МПП. Сейчас там беда. Магазины, скорее всего, станут банкротами. В некоторых населённых пунктах эти магазины были единственным местом, дающим работу людям с маленьких деревень».

В связи с заморозкой МПП, эксперт отметил другую проблему.

«Жители Калининградской области благополучно сделают себе шенгенские визы и спустя некоторое время станут вновь ездить в Польшу, а вот полякам практически невозможно сделать многократную российскую визу. Для этого надо искать турфирмы, которые пойдут на разные ухищрения и головоломки с липовыми приглашениями. А это, безусловно, проблемы. И люди, которые ездили в Калининград за бензином, чтобы хоть как-то свести концы с концами, будут брошены на произвол судьбы», — сказал Бологов.

Отвечая на вопрос о том, что предпримут «мрувки», эксперт сказал: «Однозначно, увеличатся очереди в воеводство за пособиями по безработице. Люди начнут массово обращаться к депутатам Сейма, за которых голосовали, требуя повлиять на ситуацию. Возможно, начнутся протестные акции — блокада дорог, забастовки на погранпереходах».

«Пока региональные власти никак не комментируют ситуацию, поскольку, во-первых, тема — свежая, а во-вторых, большинство политиков находится в отпусках. Пока что все смотрят на Варшаву», — подытожил глава Координационного Совета организаций российских соотечественников в Польше.

ИА REGNUM напоминает, что вчера, 2 августа, замглавы МВД Польши Ярослав Зелиньски сообщил, что льготный режим пересечения границы с Россией остаётся замороженным, несмотря на то, что аналогичное передвижение с Украиной возобновлено.

За время действия соглашения жителям Калининградской области было выдано около 250 тысяч карточек МПП, а гражданам Польши — более 50 тысяч. За 2015 год зафиксировано 4,5 млн взаимных пересечений в режиме МПП, при этом процентное соотношение идёт в пользу польских граждан — 70% на 30%.

Режим МПП был приостановлен 4 июля 2016 года под предлогом обеспечения безопасности на время проведения саммита НАТО в Варшаве и всемирного католического съезда в Кракове.