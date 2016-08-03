Нижний Новгород, 3 августа, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Нижегородской области действующие номера экстренных служб «01», «02», «03» и «04» для абонентов со стационарными телефонами будут действовать до начала 2018 года, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве информационных технологий, связи и СМИ. В тоже время по трехзначным номерам экстренных служб позвонить можно как со стационарного, так и с мобильного телефона независимо от оператора сотовой связи.

Mimooh Единый номер экстренных служб 112

По данным министерства, планируемый срок готовности региональной системы-112 к государственным испытаниям запланирован на 2018 год.

Поэтапный переход на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» будет осуществлен только после заключения государственной комиссии о готовности системы-112 Нижегородской области к вводу в промышленную эксплуатацию в регионе.

До введения номера «112» на территории Нижегородской области для вызова экстренных оперативных служб будет использоваться принятая система нумерации вызовов: «01» («101») — служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях, «02» («102») — полиция, «03» («103») — служба скорой медицинской помощи, «04» («104») — аварийная служба газовой сети.

Как сообщалось, с сентября 2014 года в Нижегородской области Напомним, для вызова экстренных оперативных служб были введены в действие номера «101», «102», «103» и «104».