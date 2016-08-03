Ульяновск, 3 августа, 2016, 14:06 — ИА Регнум. «К сожалению, в большинстве регионов для реализации прав инвалидов на доступную безбарьерную среду, бесплатное получение жизненно важных лекарств, льготную оплату коммунальных услуг, обеспечение жильем, образование и трудоустройство требовалось прокурорское вмешательство (Волгоградская, Курская, Ленинградская, Ульяновская области)». Такое заявление прозвучало в докладе первого заместителя Генерального прокурора РФ Александра Буксмана, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лифт для инвалидов

Напомним, в 2011 году правительство Ульяновской области и общественные организации инвалидов региона заключили соглашение о социальном партнерстве. Документ был подписан в рамках круглого стола «Инвалиды в большом городе: социальное партнёрство общества и государства». Cоглашение расширяет спектр социальных услуг для людей с ограниченными возможностями, позволяет проходить профессиональную и социо-культурную реабилитацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации пресс-службы губернатора и правительства Ульяновской области, в 2016 году из федерального бюджета региону на обеспечение «Доступной среды» выделено почти 24 млн рублей, из областного бюджета на реализацию этой программы — 15,4 млн.

По словам начальника Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области Екатерины Смороды, всего в этом году в рамках региональной программы для жителей с ограниченными возможностями здоровья планируется оснастить 30 учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и спорта.

Будут проведены работы по установке лифтов, подъёмных устройств, пандусов, оборудованию санитарно-гигиенических комнат, приобретена реабилитационная техника. Программой предусмотрено оборудование диспетчерского центра связи для людей с нарушениями слуха на базе регионального отделения Всероссийского общества глухих.