Путин положительно оценил работу Горькова на посту главы ВЭБ
Москва, 3 августа, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу Сергея Горькова на посту главы «Внешэкономбанка». Соответствующее заявление глава государства сделал 3 августа в ходе встречи с главой ВЭБ.
«Сергей Николаевич, ситуация смотрится так, что Вам удается решать задачи, которые стояли перед Вами как перед новым руководителем банка», — сказал Путин.
В ответ на это Горьков рассказал, что в ВЭБ пришла новая команда, итогом чего стала общая нормализация работы банка: «В целом восстановили доверие инвесторов, привлекли больше миллиарда долларов с рынка. Можно сказать, что проблему с ликвидностью мы на этот год решили. Хотя непростая была задача. Продолжаем кредитовать промышленность, хотя и ограниченно, потому что ресурсов пока у нас для этого недостаточно, но делаем это. Что важно, в рекордные сроки сделали новую стратегию. Она оказалась достаточно уникальной, потому что даже McKenzie признавал, что хочет использовать наш кейс для других банков развития. В целом я думаю, что в этом году мы сможем построить основные процессы, в 2017 году уже вывести банк на нормальную работу и в 2018-м выйти на прибыль.
Путин отметил, что власти исходят из того, что «сохраняем его как институт развития».
Напомним, в середине 2015 года у «Внешэкономбанка» сложилась кризисная ситуация: размер проблем банка оценивался в 1,5 трлн рублей. Главными причинами стали убытки по выданным кредитам ряду российских и украинских инвесторов под покупку промышленных активов на Украине, главным образом в Донбассе, на сумму 561 млрд руб. (эти вложения оказались убыточными из-за гражданской войны в Донбассе) и кредиты на подготовку Олимпийских игр 2014 года в Сочи на сумму 240 млрд руб. (многие взявшие эти кредиты компании не смогли их обслуживать).
В рамках реформ в ВЭБ было принято решение о смене руководства банка. 26 февраля 2016 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина Сергей Горьков был назначен на должность председателя «Внешэкономбанка» вместо Владимира Дмитриева.