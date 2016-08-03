Магаданская область, 3 августа, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга Никита Архипов установил мировой рекорд, доехав на такси из своего города до Магадана. Как сообщает MagadanMedia.ru, молодой человек примкнул к стартовавшей 27 июня экспедиции «Сел и поехал в Магадан», остальные участники которой передвигались на мотоциклах.

GörlitzPhotography Такси

Поездка обошлась жителю северной столицы в 233,13 тыс. рублей. Всего мужчина преодолел на такси 12,5 тыс. км.

«Колымская земля славится, прежде всего, людьми, — сказал Архипов. — Хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые поддерживали нас…».

Также пассажир такси добавил, что остался «невероятно доволен» пройденным маршрутом и считает, что возможность вот так просто вызвать такси и уехать через всю страну должна быть в любом городе, не только в Санкт-Петербурге.