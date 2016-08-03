Москва, 3 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут считает решение Спортивного арбитражного суда (СAS) об отклонении апелляции российских гребцов по их недопуску на Олимпийские игры 2016 года политизированным, сообщает «Р-Спорт».

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Президент ФГСР подчеркнул, что этот случай порождает много вопросов к работе Международного Олимпийского комитета и связанным с ним структурам.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (СAS) принял решение об отклонении апелляции 17 российских гребцов на их недопуск к участию в Олимпийских играх — 2016. Даниил Андриенко и другие спортсмены были отстранены от Олимпиады из-за недостаточного количества надежных международных допинг-тестирований за последние 18 месяцев.

Таким образом, российские экипажи, квалифицировавшиеся на Олимпийские игры в классах LM4-, LW2x, M8+ и W8+, отстранены от участия в турнире, выступить сможет лишь мужская четверка без рулевого.

Ранее исполком МОК постановил не отстранять всю сборную России от Олимпийских Игр-2016 и оставил международным спортивным федерациям право определять имена спортсменов, которые будут выступить в Рио-де-Жанейро.