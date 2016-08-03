Москва, 3 августа, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Практически каждый второй житель России (47%) считает, что, несмотря на извинения Эрдогана, России не стоит торопиться восстанавливать отношения с Турцией. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

kremlin.ru Роджеп Эрдоган и Владимир Путин

Пятая часть населения (19%) выступает за активное восстановление. Еще четверть опрошенных (23%), напротив, считает, что России вовсе не следует налаживать отношения с Турцией.

Плохо относятся к Турции после инцидента с российским самолетом Су-24 64% жителей России. 25% хорошо отзываются о стране. 11% затруднились ответить. О недавней попытке государственного переворота в Турции знают 87% российских граждан.

Опрос проведен 22−25 июля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.