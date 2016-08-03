Стокгольм, 3 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Власти Швеции приняли решение не высылать из страны турецких мигрантов, которым было отказано в статусе беженца, если есть информация о «надежных связях» нелегалов с военным переворотом 15 июля, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Как отметили в управлении по делам миграции, речь идет о сторонниках оппозиционного лидера Фетхуллаха Гюлена, которого официальная Анкара обвиняет в причастности к попытке военного переворота в Турции. Также в «группу риска» отнесены претенденты на статус беженца, занимавшееся «политической оппозиционной деятельностью», о чем есть достоверные сведения.

В ведомстве не указали, о какой численности групп идет речь, однако известно, что за 2015 год в скандинавскую страну прибыло 253 претендента на убежище из Турции.

Напомним, официальная Анкара обвиняет в организации попытки военного переворота в Турции находящегося в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти страны требует выдать турецкому правосудию. Сам Гюлен отвергает любую причастность к путчу.

Стоит также отметить, что благодаря развитой системе социального обеспечения Швеция является одной из основных целей мигрантов, прибывающих на территорию ЕС.