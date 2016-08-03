Москва, 3 августа, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Официальная Москва предложила Вашингтону воспользоваться механизмом Совета Европы для передачи России осуждённых в США граждан РФ Константина Ярошенко и Виктора Бута. Об этом 3 августа журналистам заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Цитата из к/ф «Шпионский мост». реж Стивен Спилберг. 2015. США, Германия, Индия Обмен заключённых

«Не секрет, что мы предлагали американским коллегам воспользоваться механизмом конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц для отбывания наказания в стране гражданства, чтобы США могли освободиться от бремени содержания в заключении Константина Ярошенко и Виктора Бута», — сказал Рябков.

Напомним, ранее в российских СМИ прошла информация о том, что Россия готова обменять Константина Ярошенко на 13 граждан, осуждённых в разное время на территории РФ. Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал разобраться с данной ситуацией.