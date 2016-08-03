Санкт-Петербург, 3 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Больше трети дорог в Санкт-Петербурге не соответствуют нормативам. Об этом сегодня, 3 августа, заявил на заседании коллегии городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Ямы на дороге

«В ненормативном состоянии находится 37% дорог общего пользования Петербурга. Это влияет на настроение жителей города, на себестоимость перевозок грузов и пассажиров», — сказал Албин.

При этом, по словам вице-губернатора, 91% набережных в историческом центре Петербурга соответствует нормативным требованиям. Однако более 50% искусственных сооружений (мостов, эстакад и т.д.) требуют капремонта и реконструкции. Это направление будет приоритетным для КРТИ в будущем году.

Игорь Албин также подтвердил «незначительное отставание» в строительстве станции метро «Новокрестовская» на западном берегу Крестовского острова, рядом со стадионом «Зенит-Арена».

Напомним, ранее гендиректор компании «Метрострой» Вадим Александров сообщил об отставании строительства новых станций «Новокрестовская» и «Беговая» на полтора месяца.

Впрочем, по словам Игоря Албина, в целом показатели по уровню развития метрополитена в 2016 году достигли 100%.