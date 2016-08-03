Краснодар, 3 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Краснодарском крае поисковики установили историю последнего полета и судьбу советского летчика, погибшего в ходе боя в далеких 40-х. Поисковые работы проводили поисковики отряда «Кубанский плацдарм» вместе с сотрудниками краевого УФССП. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 3 августа, раскопки проходили на окраине станицы Троицкой Крымского района.

r23.fssprus.ru Фрагмент истребителя Як-1

Активно участвовали в них и местные жители. Оказался среди них и очевидец падения самолета. Андрей Нечипоренко, которому тогда исполнилось семь лет, рассказал, что видел купол парашюта, с которым из горящей машины выпрыгнул летчик. По его словам, бойца подобрали советские солдаты и увезли с поля на «Виллисе».

Поисковикам удалось отыскать все номерные детали боевой машины. То, что самолет упал в сильно заболоченную почву, позволило его частям достаточно хорошо сохраниться. Основные части боевой машины поднимали с глубины 6 метров.

Как было установлено, найденный истребитель Як-1б № 40 136 входил в состав 402-го истребительного авиационного полка 265-й истребительной авиационной дивизии 3-го истребительного авиационного корпуса. Он был сбит 3 июня 1943 года, управлял боевой машиной младший лейтенант Александр Дмитриевич Градусов. После десантирования из горящего истребителя боец получил ожоги лица и, по всей вероятности, был комиссован, но, согласно полученной информации, в 1985 году, когда праздновалось 40-летие Великой Победы, он был жив.

Также известно, что в апреле 1943 года Градусов получил орден Великой Отечественной войны второй степени, а в июне того же года — после боя в небе Крымского района — был награжден орденом Красной Звезды.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года в станице Холмской Краснодарского края был найден считавшийся долгое время пропавшим без вести экипаж легендарного самолета ПЕ-2 старшего лейтенанта Леонида Ячменева. Обнаружили место гибели боевой машины времен Великой Отечественной войны и останки членов экипажа поисковики «Кубанского плацдарма» в ходе разведывательного выезда. Поисковикам удалось извлечь части самолета и и установить личности членов экипажа.