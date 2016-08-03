Калужская область, 3 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Калининграде с рабочим визитом находится делегация Калужского областного парламента в составе председателя Законодательного собрания Калужской области Николая Любимова, первого заместителя Виктора Бабурина, председателя комитета по экономике Карпа Диденко и председателя комитета по соцполитике Натальи Логачевой.

Рабочая встреча делегаций двух парламентов

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, сегодня, 3 августа, состоялась встреча спикера калужского областного парламента Николая Любимова и председателя Калининградской областной Думы Марины Оргеевой.

Николай Любимов рассказал об экономическом и туристическом потенциале Калужской области. Он акцентировал внимание на необходимости развития экономических, межпарламентских и культурных связей между регионами.

«Сегодня, когда действуют санкционные ограничения со стороны западных стран, мы видим необходимость дальнейшего расширения межпарламентского и межрегионального сотрудничества. Нужно активнее развивать свой внутренний рынок» — подчеркнул Любимов.

Председатель Заксобрания отметил, что в Калужской области создан фармацевтический и автомобильный кластеры, несмотря на кризис, развивается производство металлопроката и стройматериалов.

На встрече отмечалось, что Калининградская область имеет уникальное географическое положение. В данном регионе хорошо развита сфера туризма и отдыха. Эти условия могут быть использованы для социально-экономического развития двух регионов. К примеру, прозвучало предложение изучить возможность организации прямых перелетов между областями. По мнению участников обсуждения, это будет способствовать увеличению потока туристов в оба региона, привлечению дополнительных инвестиций.

В рамках визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Законодательным собранием Калужской области и Калининградской областной Думой. Документ предусматривает взаимодействие сторон в области государственного строительства, местного самоуправления, обмен правовыми актами, а также совместное обсуждение проектов федеральных законов, планируемых к внесению в Государственную Думу СФ РФ. Необходимо отметить, что поддержка со стороны субъектов РФ оказывает существенное влияние на процесс принятия в Государственной Думе законодательных инициатив регионов.

4 августа калужская делегация намерена посетить ряд промышленных предприятий и памятников культуры Калининградской области.