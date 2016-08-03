Нижний Новгород, 3 августа, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Нижегородские энергетики, обвиненные в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,4 млрд рублей, предпочли вернуть в бюджеты разных уровней более 2 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в СК РФ. Из общей суммы 800 млн рублей поступило в бюджет Нижегородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка. Электричество

Как сообщалось, в июне 2016 года следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ПАО «ТНС энерго НН» (до августа 2012 года ОАО «Нижегородская сбытовая компания»), обвинив предприятие в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,39 млрд рублей.

Следствие установило, что с 2011 года по декабрь 2013 года по указанию руководства работники ПАО «ТНС энерго НН» уменьшили налогооблагаемую базу по налогам на прибыль организации, искусственно завысив расходы. Эти же операции они использовали для вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Ложные сведения об объектах налогообложения были включены в налоговую декларацию.

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В рамках расследования прошли обыски в офисе компании в Нижнем Новгороде и Москве, в помещении ПАО Группа компаний «ТНС энерго».

В руководстве компании тогда поспешили заявить, что о существовании у «ТНС энерго НН» крупной задолженности по уплате налогов им ничего не известно.

По словам управляющего директора Василия Ситдикова, «большинство тех нарушений, о которых говорит налоговая, связаны не с тем, что налоги не ушли в бюджет, а с тем, что они ушли не от того юридического лица».

«Поэтому считаем действия Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области преждевременными и не основанными ни на каком факте нарушения», — отметил Ситдиков.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.