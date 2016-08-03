Москва, 3 августа, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Действия Владимира Путина нацелены на улучшение взаимоотношений между Россией и Западом, однако в Кремле на намерены поступаться внутренними интересами страны ради того, чтобы угодить «кому-то снаружи», заявил журналистам 3 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Поводом к комментарию Дмитрия Пескова стала публикация в издании Financial Times, где говорилось о возможных перестановках в правительстве России для улучшения отношений с Западом, в том числе делалось предположение о назначении на пост премьер-министра Алексея Кудрина.

По словам Пескова, Владимир Путин, в течение длительного времени управляя государством, не раз демонстрировал готовность РФ к более теплым и конструктивным взаимоотношениям с Западом. В частности, отметил Песков, ценными для российской стороны являются торгово-экономические отношения со странами ЕС.

«Но в то же время Путин неоднократно демонстрировал, что, имея константой вот такой конструктивный подход, Россия не намерена делать что-то внутри с тем, чтобы угодить кому-то снаружи», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, добавив, что подобные предположения являются не более чем «спекуляцией».