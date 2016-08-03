Екатеринбург, 3 августа, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В Свердловской области установилась аномальная для региона жара. Столбик термометра в тени превышает отметку в 30 градусов, а на солнце поднимается выше 40, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM На Урале столбик термометра превысил 40 градусов

Отметим, ещё в конце июля синоптики утверждали, что по итогам августа температура воздуха превысит норму на один градус. Но пока прогнозы говорят: жаркая погода продержится на Среднем Урале минимум до конца текущей недели.

От аномальной жары не только страдают люди и животные, но и выходит из строя техника. Так, 2 августа в Екатеринбурге сгорела припаркованная на солнцепёке иномарка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также аномальная жара пришла в Челябинскую область.