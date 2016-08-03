Чита, 3 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Возможное объединение Забайкальского края и Республики Бурятия с Дальневосточным федеральным округом является не более чем бюрократической игрой, которая, при положительном решении о присоединении территорий, лишь разнесет проблемы двух регионов по огромным территориям ДФО. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог, политтехнолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

LxAndrew Забайкальский край

«Такие объединения — бюрократические, бессмысленные игры, потому что понятно, что Забайкалье и Бурятия — никакой не Дальний Восток, а Дальневосточный округ и так самый большой. Бурятия, например, находится на берегу Байкала. То есть проблемы Байкала будут где-то в Хабаровске рассматриваться или Новосибирске. Чушь полная. Тем более, что за 15 лет существования федеральных округов были накоплены базы данных определенные, куда их девать? Если хотят льготы дать, их никто не мешает дать и в рамках Сибирского федерального округа. Это всего лишь одно распоряжение. А тут нужно менять штатное расписание, перевозить каких-то чиновников, устраивать новые рабочие места, что-то сокращать и так далее», — пояснил Матвейчев.

Эксперт также отметил, что, скорее всего, инициатива по объединению Забайкальского края и Республики Бурятия с ДФО, была создана на фоне объединения Крымского и Южного федерального кругов.

«Там объединили, так давайте мы и здесь что-нибудь объединим. Короче, чушь собачья. Речь идет не об объединении, а о каких-то откусываниях. Эти товарищи в Дальневосточном округе пускай займутся своими проблемами, которых у них полным полно. Округ размером с несколько территорий Европы, а им все мало», — резюмировал политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению ряда экспертов, Забайкальский край и Республика Бурятия могут получить ряд экономических и социальных преференций, а также возможность оказаться в зоне опережающего развития. «С моей точки зрения, любые реформы, которые могут улучшить экономическую ситуацию, социальную ситуацию, которые могут дать толчок развитию — все хорошо. Думаю, что задумка хорошая, но важно, чтобы применение было не формальное, а от этой реформы не было ухудшения», — заявил ранее российский политический и общественный деятель, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.