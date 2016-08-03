Москва, 3 августа, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Технических препятствий для использования имеющегося корпуса реактора на первом блоке строящейся Белорусской АЭС не существует. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, комментируя происшествие на стройплощадке в начале июля, которое вызвало шквал сообщений о небезопасности строящейся атомной станции в литовских СМИ, а также в соцсетях. Напомним, в ночь с 9 на 10 июля одна из субподрядных организаций выполняла операции по перемещению корпуса реактора с одного ложемента на другой вне здания реакторного отделения. Субподрядчик допустил отклонения от инструкции при строповке, в результате чего произошёл перекос груза при его подъеме, затем корпус реактора проскользнул по стропам и повис диагонально, соприкоснувшись с землей.

Dsae.by Учебно-тренировочный центр АЭС

«В течение всего процесса велась непрерывная видеосъемка и обеспечивалась регистрация усилий на крюке крана. Даже в момент касания земли основной вес изделия — более двух третей — удерживался краном. Поэтому использовать такие слова как «удар о землю» или «падение» неверно, это вводит людей в заблуждение, так как искажает суть произошедшего», — отметил Локшин. По его словам, субподрядная организация понесла соответствующее наказание.

При этом корпус реактора никаким существенным воздействиям, которые могли бы привести к изменению его свойств, не подвергся. «Показания приборов и расчеты убедительно доказывают, что максимальная нагрузка на корпус была многократно меньше допустимой и в полтора раза ниже даже той, которую он выдерживает непрерывно в режиме нормальной эксплуатации в течение шестидесяти лет», — пояснил представитель Росатома.

«То, что случилось на стройплощадке Белорусской АЭС в начале июля, и происшествием назвать нельзя — это нештатная ситуация, не повлёкшая за собой никаких повреждений корпуса реактора, которые хоть сколько-то могли бы повлиять на его технико-эксплуатационные характеристики, — считает главный редактор AtomInfo.Ru Александр Уваров. — Более того, вероятность разного рода логистических неприятностей принимают во внимание при проектировании и изготовлении ключевого крупного оборудования АЭС, к которому относится и корпус реактора».

«ОКБ «Гидропресс» как главный конструктор реакторной установки выполнило анализ с привлечением необходимого программного обеспечения. Вывод, который был озвучен, таков — повреждений корпус не получил. По той информации, что есть у нас, этот корпус без сомнения может быть использован на АЭС, — подчеркнул эксперт. — Касательно появившихся призывов отказаться от корпуса на том основании, что он якобы «попорченный», скажу так. Надеюсь, что люди, призывающие к замене корпуса, останутся честными до конца и станут выкидывать на свалку свои новые автомобили всякий раз, когда погнут на нем номерной знак, или когда на крыше их машин неудачно посидит птичка».

«Специалисты ЦНИИТМАШ с момента поступления первой информации о перемещении корпуса реактора блока №1 Белорусской АЭС на монтажной площадке оперативно оказывали помощь предприятию изготовителю АО «Атоммаш» в части рассмотрения и согласования документации по неразрушающему контролю и программы дополнительного неразрушающего контроля корпуса реактора, — рассказал заместитель директора института неразрушающих методов исследования металлов АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Антон Разыграев. — В сжатые сроки был выполнен дополнительный неразрушающий контроль корпуса реактора и АО «НПО «ЦНИИТМАШ» рассмотрев результаты выполненного контроля, согласовал отчет об этой работе. Из отчета следует, что произошедший инцидент не повлиял на состояние корпуса реактора, что говорит о высоком качестве его изготовления и сохранении тех ресурсных характеристик, на которые он рассчитан».