Москва, 3 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин может встретиться с премьер-министром немецкой федеральной земли Бавария Хорстом Зеехофером. Об этом 3 августа журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Пока там речь идет об октябре, если я не ошибаюсь», — сказал Песков.

По его словам, «достаточно добрые отношения с руководством Баварии поддерживаются, достаточно конструктивные», и «в перспективе контакты планируются».

Напомним, ранее немецкое издание Straubinger Tagblatt со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы сообщило, что 5 октября Хорст Зеехофер намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИДа РФ Сергеем Лавровым 5 октября.