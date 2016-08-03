Париж, 3 августа, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил 3 августа, что его тошнит от ряда поступков кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«От некоторых перегибов просто тошнит, даже в США, особенно, когда это сделал Трамп — речь идет о солдате, о памяти военнослужащего», — отметил глава Французской Республики на встрече с представителями Ассоциации президентской прессы Франции.

Глава Елисейского дворца имел в виду высказывания Трампа о Хумаюне Хане, американском военнослужащем, погибшем в 2004 году в Ираке.

Напомним, отец погибшего солдата обратилась к Трампу, известному скандальными заявлениями против мусульман, мигрантов и женщин, с вопросом, был ли он на Арлингтонском кладбище, где лежат защитники США, среди которых представители всех конфессий и народов.

В своем интервью телеканалу ABC Трамп назвал высказывание отца погибшего солдата «крайне эмоциональным», а также коснулся матери военнослужащего. Трамп заметил, что она во время выступления мужа не произнесла ни слова, из чего миллиардер сделал вывод, что ей, по всей видимости, не разрешено говорить.

Замечания претендента на пост главы Белого дома вызвали бурю негодования, к ней подключился и действующий президент страны Барак Обама, по словам которого, Трамп неспособен управлять государством.

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