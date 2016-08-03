Киев, 3 августа, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №323/2016 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года «О мерах по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины». Об этом 3 августа информирует пресс-служба главы украинского государства, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Отмечается, что согласно указу, кабинету министров поручено разработать и внести на рассмотрение Рады ряд законодательных инициатив, касающихся перевооружения ВСУ и других военных формирований в условиях войны в Донбассе. При этом правительству поручено в месячный срок подготовить и утвердить Государственную целевую программу реформирования и развития ОПК до 2020 года. До 1 января 2017 года должны быть утверждены основные направления развития вооружения и военной техники на долгосрочный период.

Кроме того, правительство должно предусматривать в проектах Госбюджета на 2017 и следующие годы финансирование государственных целевых программ в сфере развития вооружения, военной техники и ОПК в полном объеме. «Решением СНБО правительству поручено рассмотреть вопрос о списании задолженности государственного предприятия «Судостроительный завод имени 61 коммунара» за потребленную электроэнергию перед публичным акционерным обществом «Николаевоблэнерго» и обеспечить в дальнейшем поставки электроэнергии на предприятие с целью обеспечения выполнения им государственного оборонного заказа по восстановлению технической готовности кораблей Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые привлекаются к боевому дежурству и участию в международных мероприятиях», — говорится в сообщении.

Министерству экономического развития и торговли, Минобороны, Государственному космическому агентству Украины и Госконцерну «Укроборонпром» поручено до 20 сентября 2016 года разработать и утвердить «дорожную карту» реформирования системы стандартизации и технического регулирования в сфере разработки и производства продукции оборонного назначения.

В то же время 2 августа президент Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части создания условий для международной кооперации субъектов самолетостроения и развития отечественного самолетостроения». Согласно принятым поправкам власти Украины разрешили предприятиям авиапрома создавать СП с зарубежными партнерами, за исключением компаний из России.

Закон также предусматривает продление до 2025 года государственной финансовой поддержки системе сбыта авиатехники украинского производства через механизм частичной компенсации процентной ставки по кредитам. Ожидается, что действие закона позволит до 2020 года привлечь в авиационную отрасль до 10 млрд гривен (400 млн долл) инвестиций и увеличить объемы продаж продукции авиапрома на 20−25%.

Напомним, ГП «Антонов» (входит в госконцерн «Укроборонпром») готовится к совместному производству самолетов Ан-132, Ан-148/158/178 с зарубежными партнерами из Саудовской Аравии, Германии и Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2016 года СНБО Украины одобрило Стратегический оборонный бюллетень, который определяет основные задачи и направления реформирования оборонной сферы Украины. Этот документ был подготовлен в тесном сотрудничестве с советниками государств-членов НАТО. Документ предусматривает реформирование ВСУ по натовским стандартам до 2020 года.