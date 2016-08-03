Калуга, 3 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Ветслужбой Калужской области было проведено 283 тысячи лабораторных исследований животноводческой продукции. По результатам экспертизы 124 тонны недоброкачественной продукции не было допущено к реализации, что позволило избежать массовых случаев заболеваний и отравлений людей.

Фото Комитета ветеринарии при правительстве Калужской области

По данным ведомства, лечебно-профилактические мероприятия, выполненные специалистами областных ветучреждений, позволили обеспечить минимальный падеж скота от единичных случаев заразных болезней, зарегистрированных на территории региона. В том числе предотвратить распространение африканской чумы свиней, вспышка которой была зафиксирована в двух личных подсобных хозяйствах на территории Думиничского района.

В первом полугодии сохранность поголовья крупного рогатого скота составила порядка 98,3% в среднем по Калужской области, что соответствует нормам федерального ветеринарного законодательства, сообщает 3 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Комитета ветеринарии при правительстве Калужской области.

За 6 месяцев 2016 года было вакцинировано более 130 тысяч животных. В охотугодьях разложено 110 тысяч доз вакцины против бешенства хищников. За этот период в семи районах и Калуге зарегистрировано 11 случаев данного заболевания среди представителей дикой фауны и один — у домашнего животного. Благодаря межведомственному взаимодействию не допущено заражение людей бешенством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с выявлением в Думиничском районе Калужской области случая заболевания африканской чумой свиней на территории одного из личных подсобных хозяйств установлены ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очага опасного заболевания.

Соответствующим постановлением губернатора, в Думиничском, Сухиничском, Ульяновском и Жиздринском районах установлен карантин, а также определены границы эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон данных муниципалитетов.

Напомним, африканская чума свиней — это острозаразная, вирусная болезнь. В России АЧС была впервые зарегистрирована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Погибают до 100% заболевших свиней. Вакцины от этого заболевания не существует.

Впрочем, для жизни и здоровья людей чума свиней опасности не представляет.

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