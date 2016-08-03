Степанакерт, 3 августа, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Миссия ОБСЕ провела плановый, согласованный с властями Нагорно-Карабахской Республики, мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана в Аскеранском направлении вблизи населенного пункта Баш Карвенд.

artsakhpress.am

ИА REGNUM в пресс-службе МИД Карабаха сообщили, что с позиций Карабаха наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле (Чехия) и сотрудник офиса ЛПДП ОБСЕ Петер Сведберг (Швеция).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Христо Христов (Болгария).

Согласно сообщению, мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи.

Между тем, согласно сообщению министерства обороны Нагорного Карабаха, в ночь на 3 августа на линии соприкосновения азербайджанская сторона 31 раз нарушила режим прекращения огня, произведя более 350 выстрелов по армянским позициям из стрелкового оружия различного калибра.

Военное ведомство Карабаха также сообщает, что 2 августа в результате подрыва мины погиб военнослужащий Армии обороны Карабаха Геворг Арутюнян 1996 года рождения.

Инцидент произошел примерно 15:00 (14:00 мск) в одной из воинских частей, дислоцированных в восточном направлении линии соприкосновения.

Подробности происшествия пока неизвестны, для их выяснения ведется следствие.

Последний плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана миссия ОБСЕ провела 21 июля севернее Мартакерта.

Тогда также азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи.