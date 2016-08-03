Защита Урлашова: Суд всегда принимал сторону обвинения
Ярославль, 3 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Защита осужденного за вымогательство и получение взяток мэра Ярославля Евгения Урлашова считает, что суд изначально занимал «обвинительную позицию». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Урлашова Евгений Голубенков.
По мнению Голубенкова, судья был необъективен и во всех спорных моментах принимал сторону обвинения, а не защиты. Приговор защитники Евгения Урлашова восприняли «как сочинение на заданную тему».
«Текст приговора, который мы услышали и с которым в письменном виде не ознакомлены, создает полное впечатление о том, что у судьи изначально была обвинительная позиция.
Интерпретация судом доказательств по делу делалась в заданном режиме — под обвинительный приговор. При этом он изобилует такими не вполне приличными в юридическом плане конструкциями, как «однозначно», «очевидно», «очевидно каждому» и «в любом случае».
Факты, которые подлежат установлению и подтверждению, трактуются судом как очевидные и известные каждому вещи. То есть, если имеются сведения о том, что два человека созванивались и договаривались о встрече, — значит, они договаривались о встрече для передачи денежных средств», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Сергей Голубенков.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Урлашов был приговорен к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 60 млн рублей, его советник Алексей Лопатин — к семи годам. Бывший заммэра Дмитрий Донсков оправдан.