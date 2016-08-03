Ярославль, 3 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Защита осужденного за вымогательство и получение взяток мэра Ярославля Евгения Урлашова считает, что суд изначально занимал «обвинительную позицию». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Урлашова Евгений Голубенков.

ИА REGNUM

По мнению Голубенкова, судья был необъективен и во всех спорных моментах принимал сторону обвинения, а не защиты. Приговор защитники Евгения Урлашова восприняли «как сочинение на заданную тему».

«Текст приговора, который мы услышали и с которым в письменном виде не ознакомлены, создает полное впечатление о том, что у судьи изначально была обвинительная позиция.

Интерпретация судом доказательств по делу делалась в заданном режиме — под обвинительный приговор. При этом он изобилует такими не вполне приличными в юридическом плане конструкциями, как «однозначно», «очевидно», «очевидно каждому» и «в любом случае».

Факты, которые подлежат установлению и подтверждению, трактуются судом как очевидные и известные каждому вещи. То есть, если имеются сведения о том, что два человека созванивались и договаривались о встрече, — значит, они договаривались о встрече для передачи денежных средств», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Сергей Голубенков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Урлашов был приговорен к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 60 млн рублей, его советник Алексей Лопатин — к семи годам. Бывший заммэра Дмитрий Донсков оправдан.