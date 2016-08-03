Дубай, ОАЭ, 3 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В аэропорту Дубая горит пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Emirates, выполнявший рейс из Индии, сообщает Airlive.net.

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По предварительным данным, лайнер загорелся в результате неудачной посадки. Пассажиры и экипаж эвакуированы, о пострадавших не сообщается.

Авиаперевозчик, которому принадлежит самолет, подтвердил информацию об инциденте. В настоящее время аэропорт Дубая закрыт, рейсы на посадку не принимаются, вылеты отменены.