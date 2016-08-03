Чита, 3 августа, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Забайкальский край и Республика Бурятия получат ряд экономических преференций и возможность оказаться в зоне опережающего развития, если решение о присоединении этих регионов к Дальневосточному федеральному округу будет принято. Тем не менее все положительные аспекты реформы территориального деления будут существовать лишь при условии не формального присоединения территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил российский политический и общественный деятель, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

Чита — центр Забайкальского края

«С моей точки зрения, любые реформы, которые могут улучшить экономическую ситуацию, социальную ситуацию, которые могут дать толчок развитию — все хорошо. Думаю, что задумка хорошая, но важно, чтобы применение было не формальное, а от этой реформы не было ухудшения», — отметил Федоров.

Эксперт также подчеркнул, что в случае присоединения, регионы смогут попасть в зону опережающего развития, что, в свою очередь, даст толчок к экономическому и социальному развитию Забайкальского края и Республики Бурятия.

«Что касается возможных плюсов, то эти регионы после присоединения могут попасть в зону опережающего развития, то есть будет увеличение государственных программ, финансирования, льгот, которые позволять начать развиваться этому по большому счету депрессивному региону», — резюмировал Федоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Михаила Полковова, разговоры об объединение уже ведутся «в самых высоких кабинетах правительства».

«Государство прикладывает огромные усилия и выделяет огромное количество денег для развития Дальнего Востока. Поэтому, если вдруг произойдет присоединение Забайкальского края и Республики Бурятия к Дальневосточному федеральному округу, от этого выиграют все, в первую очередь — республика и край. Они сразу получат значительно больше ресурсов и льгот», — заявил Полковов.