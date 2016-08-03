Манчестер, Великобритания, 3 августа, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Британские ученые из Манчестерского университета впервые диагностировали артрит у динозавра, жившего 70 млн лет назад, сообщает журнал Royal Society Open Science.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Динозавр

Объектом исследования ученых стали останки гадрозавра, травоядного ящера подотряда орнитопод.

Рентгеновский анализ коленного сустава динозавра выявил следы болезненного септического артрита, вызываемого инфекцией, и в наше время зачастую поражающей птиц, крокодилов и людей. Авторы исследования утверждают, что подобный диагноз впервые поставлен динозавру по окаменелым останкам, тогда как ранее у динозавров находили только остеомиелит.

В описанном случае остеомиелит был исключен, так как наблюдались следы реактивного роста кости, сочетающиеся с местонахождением пораженной области кости относительно сустава. Исследователи пришли к выводу, что ящер страдал от септического артрита перед гибелью.