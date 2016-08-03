Анкара, 3 августа, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Турецкая сторона проявила живой интерес к более тесному взаимодействию с Русской православной церковью, различными общественными, образовательными и научно-исследовательскими организациями, а также бизнес-сообществом России. Об этом заявил директор Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд «Христианская солидарность» Дмитрий Пахомов по итогам рабочей поездки в Турцию, которая состоялась с 27 июля по 1 августа 2016 года.

Из личного архива Дмитрия Пахомова Дмитрий Пахомов (слева) вместе с заместителем министра по делам религий Турции Кемалем Хакки Киликом

В ходе визита он посетил Анкару, Стамбул, Кайсери и Каппадокию и провел переговоры с заместителем министра по делам религий Кемалем Хакки Киликом, первым заместителем директора Агентства TiKA (аналог российского «Россотрудничества») Али Ихсаном Гагларом, генеральным президентом Балканского Турецкого университета Ахметом Хасаном Кебечи. Основной темой для обсуждения стали вопросы, связанные с новым периодом во взаимоотношениях между Россией и Турцией в общественной, культурной и религиозной сферах.

По результатам переговоров было принято коллегиальное решение начать процесс подготовки к проведению в декабре 2016 года представительной научно-практической конференции в Стамбуле, посвященной исследованию влияния христианского фактора на процессы, происходящие в тюркском мире. К работе форума планируется привлечь представителей традиционных для России и стран СНГ религиозных и общественных организаций, а также ученых, занимающихся этой проблематикой.

Как рассказал в интервью ИА REGNUM Дмитрий Пахомов, визит состоялся по его инициативе. Интерес турецкой стороны в свою очередь был мотивирован поддержкой России политики действующего президента Турции Реджепа Эрдогана и осуждением действий сторонников мятежа 15 июля, а также предстоящим 9 августа этого года государственным визитом Эрдогана в Россию.

«В России фактически два народа являются государствообразующими — это русские и татары. Часть татарского народа исторически исповедует христианство (кряшены), представители православных татар возглавляют крупные российские компании, например, «Акбарс Холдинг» (Егоров Иван Михайлович). Туркам тема православных татар, а также гагаузов (Молдавия), крайне интересна», — рассказал директор Фонда поддержки христианских церквей.

Дмитрий Пахомов уточнил, что пребывающий в Турции Константинопольский патриархат окормляет свою паству в пределах канонической территории в границах страны и за ее пределами, однако на турецкой земле проживает большое число православных тюрок-гагаузов, а также выходцев из России и стран СНГ. Этим группам населения Константинопольский патриархат уделяет малое внимание. В этом контексте у Анкары есть заинтересованность в более тесных контактах с РПЦ.