Москва, 3 августа, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Госдолг регионов России за январь-июнь 2016 года составил 2 314,4 млрд рублей, снизившись с начала года на 4,1 млрд руб., или 0,2%. Расходы регионов на обслуживание государственного и муниципального долга составили 78 млрд рублей, что на 10,1% выше показателя в аналогичном периоде 2015 года. Таковы данные, опубликованные на сайте Счетной палаты РФ.

Долг

В структуре долговых обязательств регионов продолжает увеличиваться доля задолженности по бюджетным кредитам: с 34,9% на начало года до 45,6% на 1 июля 2016 года. Одновременно снижается удельный вес коммерческих кредитов: с 41,6% до 32,7%. По состоянию на 1 июля 2015 года доля задолженности по бюджетным кредитам составляла 36,9%, по коммерческим кредитам — 37,7%.

Объем бюджетных кредитов из федерального бюджета, предоставленных регионам России, составил 206,6 млрд рублей (в аналогичном периоде 2015 года — 108,8 млрд рублей), или 66,6% годового объема. Объем возвращенных регионами бюджетных кредитов в федеральный бюджет составил 62,5 млрд рублей (40 млрд рублей).