Донецк, 3 августа, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Донбассе функционируют специальные лагеря, где военные инструкторы ДНР и ЛНР обучают детей пользоваться оружием и вести разведдеятельность. Как сообщает 3 августа пресс-служба ООН, об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Он упрекнул Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна за то, что эта информация не нашла отражения в его докладе о положении детей в условиях вооруженных конфликтов. «К сожалению, это еще один пример того, как закрывают глаза на единственный происходящий сегодня конфликт в Европе», — сказал Ельченко, слова которого цитирует пресс-служба ООН.

По его словам, власти ДНР и ЛНР привлекают несовершеннолетних в ряды своих войск, а здания школ и детских садов используют в военных целях. В частности, 39 зданий школ, детских садов и других детских учреждений используются как «бараки, укрепленные военные форпосты, склады с оружием и боеприпасами». При этом Ельченко обвинил ВС ДНР и ЛНР в расположении на школьных дворах артиллерийских и минометных позиций.

В материале отмечается, что в мае в 10 км от Донецка наблюдатели ОБСЕ видели ребенка примерно 12−14 лет, одетого в камуфляжную форму, с автоматом АК-47 в руках.

Ельченко также проинформировал, что в Донбассе за время боевых действий погибли 68 детей, почти 200 получили ранения. «Украина не понаслышке знает о последствиях войны для детей: 68 детей были убиты и 186 покалечены в результате конфликта на востоке страны. 215 тысяч украинских детей стали перемещенными лицами», — цитирует ООН слова Ельченко.

Сославшись на доклад ЮНИСЕФ, Ельченко сообщил, что на неподконтрольных Украине территориях и вдоль линии соприкосновения на востоке страны проживают 580 тысяч детей, которые в наибольшей степени страдают от последствий нынешнего конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня глава ДНР Александр Захарченко заявил, что за два года войны в Донбассе погиб 101 ребенок. «На долю детей Донбасса выпало тяжелейшее испытание — война. Наши дети знают, что такое обстрелы и бессонные ночи… Погиб 101 ребенок Донбасса», — сказал Захарченко.