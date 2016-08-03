Москва, 3 августа, 2016, 12:38 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Долг

Государственный долг Российской Федерации за январь-июнь 2016 года уменьшился на 319,2 млрд рублей, при этом государственный внешний долг Российской Федерации увеличился на 1,8% и составил $50,9 млрд. При этом рублевый эквивалент долга сократился на 10,3% и составил 3,3 трлн рублей. Таковы данные, опубликованные на сайте Счетной палаты РФ.

Вывоз капитала из Российской Федерации за рубеж составил $10,5 млрд, что ниже показателя в аналогичном периоде 2015 года в 4,9 раза.