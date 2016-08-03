Тбилиси, 3 августа, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Грузии после выборов 2012 года сменилась не только власть, но и система, так как предыдущие 9 лет страна жила в условиях, когда все звенья и слои государственной жизни находились под тотальным контролем. Об этом заявил грузинский эксперт Рамаз Сакварелидзе на пресс-конференции 3 августа.

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Комментируя заявления председателя Конституционного суда Георгия Папуашвили о давлении на судей, эксперт напомнил, что этот председатель и весь состав суда в свое время были назначены Михаилом Саакашвили, который давал себе полное право вмешиваться в дела суда. Соответственно, по оценке Сакварелидзе, Конституционный суд и принимает решения в интересах ЕНД — партии, лидером которой является Саакашвили.

По словам Рамаза Сакварелидзе, политическое давление, в том числе на суд, — излюбленный метод «Единого национального движения».

Эксперт называет жизнеспособность этой партии уникальной, так как она сумела не только выжить, но и успешно защищает свои интересы.

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Сакварелидзе утверждает, что политическое давление на суд сегодня оказывает ЕНД, и подчеркивает, что если ЕНД смягчит это давление, то положение этой партии с криминальной точки зрения ухудшится.

Ситуацию вокруг Конституционного суда он сравнил с автомобилем, который на полной скорости мчится по дороге к стене и может врезаться в нее, а водитель вместо того, чтобы нажать на тормоза, высовывается из окна и кричит.

«Это значит, что дело в чем-то другом. То же можно сказать и о председателе Конституционного суда: он вполне мог, узнав о фактах давления, сам возбудить дело», — подчеркнул Сакварелидзе.

Защита ЕНД, по мнению эксперта, сегодня состоит в том, что она является партией номер 2 в парламенте.