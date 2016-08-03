Москва, 3 августа, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте за январь-июнь 2016 года составил 2,5 трлн рублей, уменьшившись на 32,5% в связи с использованием средств Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета и отрицательной курсовой разницей, образовавшейся в результате переоценки средств на счетах в Банке России. Таковы данные, опубликованные на сайте Счетной палаты РФ.

ИА REGNUM Рубли

Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте составил 4,7 трлн рублей, уменьшившись на 10,6% за счет отрицательной курсовой разницы от переоценки средств ФНБ и направления средств на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в 2015 г.

Остатки средств на счетах ФНБ в иностранной валюте в Банке России по состоянию на 1 июля 2016 года составили 19,6 млрд долларов США, 20,8 млрд евро и 3,8 млрд фунтов стерлингов; на депозитах ГК «Внешэкономбанк» — 195 млрд руб. и 6,3 млрд долларов США.

Кроме того, средства ФНБ размещены в долговые обязательства Украины — 3 млрд долларов США; в ценные бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов — 112,6 млрд рублей и 4,1 млрд долларов США; в привилегированные акции кредитных организаций — 279 млрд рублей.