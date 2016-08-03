Пекин, 3 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Государственное управление по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны КНР опубликовало заявление, согласно которому первый китайский луноход «Юйту» официально прекратил свою миссию. В настоящий момент аппарат полностью обесточен и не отвечает на команды оператора.

Фото CNASCLEP Китайский луноход Юйту.

Китайские интернет-пользователи поблагодарили «Юйту» — что в переводе означает «Нефритовый заяц» — за добрую службу, которая позволила ученым из КНР сделать ряд выдающихся открытий. Аппарат провел на Луне 31 месяц, что превышает расчетный срок службы на 19 месяцев, пишет «Наньцзао жибао».

Юйту — первый за 40 с лишним лет планетоход, работающий на Луне с момента завершения деятельности советского Лунохода-211 мая 1973 года. Его прилунение является первой мягкой посадки на Луну с 1976 года, после советской АМС Луна-24, а КНР при этом стала третьей державой, осуществившей мягкую посадку на Луну, после СССР и США.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, последние данные, полученные от лунной космической станции Чанъэ-3, подтвердили предположение китайских ученых об отсутствии воды на Луне. Соответствующее заявление ученого совета Академии наук КНР было опубликовано на официальном сайте Центрального телевидения Китая (CCTV).