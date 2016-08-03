Афины , 3 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Министр по миграционной политике Греции Яннис Музала заявил, что Европейскому союзу необходимо создать альтернативный план решения миграционного кризиса, после того как Турция пригрозила выйти из соответствующего соглашения, заключенного с Брюсселем в марте, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Мы очень обеспокоены», — отметил он в интервью Bild. «Нам в любом случае нужен План Б».

Чиновник также подчеркнул, что процесс распределения беженцев должен осуществляться более справедливым образом. «Беженцев необходимо распределять напрямую во все страны ЕС, а не только в отдельные (государства)», — добавил он.

Напомним, в марте 2016 года между Анкарой и Брюсселем было заключено соглашение, по условиям которого Турция взяла на себя обязательство возвращать всех нелегальных мигрантов, прибывающих и её территории в ЕС. В обмен на это Турция получила финансовую помощь, были возобновлены переговоры по либерализации визового режима между Турцией и европейским блоком, а также процесс принятия восточной страны в члены ЕС.

Однако официальная Анкара, стремящаяся добиться безвизового режима для своих граждан как можно скорее, не раз грозилась выйти из соглашения, если ей в этом вопросе не пойдут навстречу.

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