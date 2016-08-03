Анкара, 3 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции провели 3 августа спецоперацию в здании Совета по научно-техническим исследованиям в рамках расследования причастности сторонников Фетхуллаха Гюлена к попытке переворота в стране, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным телеканала NTV, в результате спецоперации было задержано большое число человек.

3 августа Федерация футбола Турции сообщила, что её руководство уволило 94 своих сотрудников на фоне массовых чисток. Среди них оказались арбитры и представители региональных судейских комитетов и наблюдатели.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля прокуратура Анкары выдала ордера на арест 44 человек: нескольких губернаторов и вице-губернаторов, а также других руководящих сотрудников местных администраций. Их сочли причастными к попытке военного переворота. Уже задержаны 33 человека.

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В ночь на 16 июля 2016 года военные Турции предприняли попытку государственного переворота, которая не увенчалась успехом. Официальная Анкара, начавшая после провала путчистов масштабные чистки, обвиняет находящегося на Западе проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации мятежа и требует его выдачи турецкому правосудию.