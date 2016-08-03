Оренбург, 3 августа, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области объем средств по ипотечным кредитам, выданных в первом полугодии 2016 года, увеличился на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, и составил 8,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минстрое региона.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Строительство многоэтажного дома

По данным Отделения по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка РФ, свои жилищные условия за счет ипотеки улучшили более 6 тысяч семей. Средняя ставка выдачи в мае составила 12,6%.

Как отметили в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбуржья, лидером роста рынка ипотеки в июне по-прежнему оставался сегмент вторичного жилья. Вместе с тем программа субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках продолжает оказывать большую поддержку строительному сектору, позволяя сохранить уровень ввода многоквартирных домов практически на уровне прошлого года (90%).

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На сегодняшний день ведущие кредитные организации, расположенные на территории области, предлагают ипотеку по средневзвешенной процентной ставке от 11,5% годовых, с размером первоначального взноса — 20%.

Напомним, за январь-март 2016 года объем выданных ипотечных кредитов по сравнению с этим же периодом 2015 года вырос на 26% и составил 3,8 млрд рублей, за январь-апрель — на 25% и составил 5,4 млрд рублей. специалист объясняли большой прирост действием программы субсидирования процентных ставок по кредитам на покупку жилья в новостройках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, риэлторы отметили тенденцию стабильности цен на недвижимость в регионе. В середине июля стоимость квадратного метра в новом доме составляла 33−40 тыс. рублей, на вторичном рынке — 45 тыс. рублей.