Москва, 3 августа, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Доходы федерального бюджета за I полугодие 2016 года составили 5,9 трлн рублей, или 42,7% утвержденного годового объема (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года доходы снизились на 11,4%). В общем объеме нефтегазовые доходы составили 2,1 трлн рублей (снижение на 29,2%), ненефтегазовые доходы — 3,8 трлн рублей (увеличение на 3,1%). Таковы данные, опубликованные на сайте Счетной палаты РФ.

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Расходы федерального бюджета исполнены в сумме 7,4 трлн рублей, или 45,4% показателя сводной бюджетной росписи (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы снизились на 0,5%). Низкий уровень исполнения расходов отмечен по главным распорядителям: ФАДН России — 5,2%, Минэкономразвития России — 7,5%, Минвостокразвития России — 10,4%, Минкомсвязи России — 10,6%, Росмолодежь — 12,9%, Росавиация — 14,7%, Минтранс России — 18,1%, Росавтодор — 22,3%, Минкавказ России — 25%, Минспорт России — 25,3%, ГК «Роскосмос» — 27,7%, Рособрнадзор — 28,1%, Росстат — 28,7%, Росводресурсы — 29%.

Как отмечает контрольный орган, большинством из перечисленных главных распорядителей (Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Минкомсвязи России, Росмолодежь, Росавиация, Росавтодор, Минкавказ России, Минспорт России, Росводресурсы) исполнение расходов в течение 2015 года осуществлялось на низком уровне и годовые бюджетные назначения, предусмотренные сводной росписью на 2015 год с изменениями, исполнены не в полном объеме.

Дефицит федерального бюджета сложился в сумме 1,5 трлн рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 2,4 трлн рублей Финансирование дефицита в основном обеспечено за счет использования средств Резервного фонда и размещения государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ.