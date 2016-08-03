Ярославль, 3 августа, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Защита временно отстраненного мэра Ярославля Евгения Урлашова, который 3 августа был приговорен к 12,5 года лишения свободы, намерена обжаловать приговор суда. Об этом заявила адвокат Елена Орешникова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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По ее словам, защита намерена подать на апелляцию на следующей неделе, когда получит полный текст приговора.

«Считаем его (приговор) необоснованным, немотивированным», — сказала Орешникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Ярославле был вынесен приговор временно отстраненному мэру города Евгению Урлашову и его экс-подчиненным Дмитрию Донскову и Алексею Лопатину.

Так, Дмитрий Донсков был оправдан, а Урлашов и Лопатин были признаны виновными в получении и вымогательстве взяток в составе группы лиц в особо крупном размере.

Суд приговорил Евгения Урлашова к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу 60 млн рублей, Алексея Лопатина к 7 годам колонии строгого режима без штрафа.

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