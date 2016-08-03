Москва, 3 августа, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Москве отмечается острая нехватка специальных мест для мам и ребенка, заявила корреспонденту ИА REGNUM член ОП РФ, руководитель проекта «Ванечка», председатель правления межрегиональной общественной организации «Наши дети» Юлия Зимова, комментируя предложение депутата Мосгордумы, медика Татьяны Батышевой о создании в столице отдельных комнат для грудного вскармливания в общественных местах.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Зимова подчеркнула, что места для кормящих матерей должны быть специально оборудованы: комнаты должны быть обставлены специальными креслами, непрозрачными ширмами, урнами и раковинами. Кроме того, в комнате должна быть информация о правильном грудном вскармливании ребенка. «Должен быть четкий указатель где она находится, чтобы мамам не пришлось долго искать их в общественном месте. В особенности, такие комнаты нужны в парках и торговых центрах, чтобы мамы не кормили ребенка где попало», — сообщила эксперт.

С необходимости создания комнат для грудного вскармливания согласилась и многодетная мать из Москвы Татьяна Каткова: «Вот сижу, например, я в очереди в детской поликлинике. Мне надо кормить ребенка, а передо мной много мужчин. Тут либо смущать их приходится или искать себе укромное место, где даже сесть часто не представляется возможным». Она добавила, что в комнатах для матерей должна соблюдаться обязательная гигиена и чистота.

А по мнению жительницы Москвы, матери Марины Шариткиной, комнаты для грудного вскармливания нужны не во всех общественных местах, а только в тех, где больше всего появляются мамы с детьми. «Что касается парков, садов и подобных пространств, где гуляешь с ребенком, то такие комнаты очень пригодятся в холодное время года. Сейчас если надо покормить ребенка, приходится возвращаться домой, ведь на холоде кормить нельзя по понятным причинам. Плюс, часто требуется переодеть малыша, сменить подгузник, а где это сделать? Если бы такие комнаты были, то можно было бы покормить младенца, переодеть его и продолжить гулять на свежем воздухе. Мне таких мест очень не хватает. Также подобные комнаты нужны в МФЦ, где в отдельных районах их нет. Мамы в декрете часто едут туда вместе с младенцами, а покормить и переодеть ребенка», — сообщила она в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Кроме того, Шариткина подчеркнула, что в комнатах для женщин должны быть предоставлены все условия для уединения, чтобы спокойно и без посторонних взглядов покормить ребенка: «В Москве не хватает разъяснительной работы с населением по поводу грудного вскармливания. Если на правительственном уровне, на уровне медицинских учреждений заявляется о поощрении естественного вскармливания, то люди, у которых нет младенцев в семье, часто реагируют на кормящих мам негативно. Хотелось бы больше терпимости».

Напомним, ежегодно в ознаменование Инночентийской декларации ВОЗ и ЮНИСЕФ, принятой в августе 1990 года для охраны, поощрения и поддержки грудного вскармливания, в более чем в 170 странах с 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания. Данное мероприятие предназначено для стимулирования грудного вскармливания и улучшения здоровья детей во всем мире.

Ранее глава комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова сообщила, что в метро столицы планируют запустить рекламу для беременных о том, как родить здорового ребенка.