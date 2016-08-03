Санкт-Петербург, 3 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Передано в суд дело об убийстве в Петербурге актрисы Александры Завьяловой, получившей широкую известность после выхода на телеэкраны СССР в 1971 году многосерийного фильма «Тени исчезают в полдень». Заслуженная артистка России погибла 3 февраля 2016 года, за два дня до своего 80-летия.

Цитата из к/ф «Тени исчезают в полдень». реж Валерий Усков, Владимир Краснопольский. 1971. СССР Александра Завьялова

Как сообщили 3 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в совершении преступления обвиняется сын актрисы, 41-летний Петр Завьялов. По версии следствия, он ударил ножом свою мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир дома 6 по Гаврской улице. Мотивом преступления названы внезапно возникшие личные неприязненные отношения.

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«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело в отношении Завьялова, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по которой обвиняется Завьялов, предусматривает до 15 лет лишения свободы. Завьялов находится под стражей.

Дело будет рассматривать Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.