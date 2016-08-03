Москва, 3 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В России индекс промышленного производства в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 100,4%. Таковы данные, опубликованные на сайте Счетной палаты РФ.

gazprom.ru Добыча газа

Положительные темпы роста отмечены в добыче полезных ископаемых — 102,6%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 100,4%, снижение продолжается в обрабатывающих производствах — 99,1%. Темп роста производства продукции сельского хозяйства составил 102,6%.

ВВП в январе-июне 2016 года объем составил 38,3 трлн руб., или 48,7% прогнозируемого годового объема.