Москва, 3 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В России инфляция в июне 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года составила 3,3%, что значительно ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года (8,5%). По состоянию на 25 июля 2016 года инфляция составила 4%. Таковы данные, опубликованные на сайте Счетной палаты РФ.

ИА REGNUM Инфляция

Рост цен на продовольственные товары составил 3,2%, в аналогичном периоде 2015 года — 10,8%. Наибольшее удорожание отпечено по плодоовощной продукции — на 6,5%, крупам и бобовым — на 9,6%, рыбе и морепродуктам — на 6,5%, маслу подсолнечному — на 4,2%, сахару-песку — на 3,6%, хлебу и хлебобулочным изделиям — на 3,5%.

Рост цен на непродовольственные товары составил 3,8%, в аналогичном периоде 2015 года — 8,7%. Наибольший прирост цен отмечается по табачным изделиям — на 8,9%, тканям — на 4,7%, моющим и чистящим средствам — на 4,6%, обуви — на 4,4%.

Рост цен и тарифов на услуги наблюдается на уровне 2,7%, в аналогичном периоде 2015 года — 4,9%. Наиболее существенный рост зафиксирован по санаторно-оздоровительным услугам — на 10,4%, услугам пассажирского транспорта — на 8,1%, услугам дошкольного воспитания — на 7,6%. Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 0,7%.